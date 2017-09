Neuer CEO fürs Startup modum.io

Bei der 2016 gegründeten Blockchain-Company modum.io in Zürich übernimmt ab Oktober Simon Dössegger den Chefsessel. Er werde Mitgründer Malik El Bay ersetzen, der dem Unternehmen aber als Berater weiter verbunden bleibe, heisst es in einer Mitteilung. El Bay habe bereits mehere Startups initiiert und wolle nun einmal mehr neue Ideen umsetzen.Dössegger soll als CEO seine Erfahrungen bei der Skalierung von Startups einbringen. Der 31-jährige mit einen Master in Robotics Engineering hatte ab 2013 das ETH-Spin-off Skybotix geleitet, bis es 2015 vom zuletzt mit schlechten Zahlen kämpfenden Mini-Kamera-Hersteller GoPro gekauft wurde. Dort hat er dann bis in diesem September als Senior Produktmanager gearbeitet, wie seinem LinkedIn-Profil zu entnehmen ist.Man wolle von seinem Wissen und seinen Erfahrungen im Produkt- und Technologie-Management sowie im Umgang mit multinationalen, börsennotierten Unternehmen profitieren und eine neue Wachstumstufe einleiten, so modum.io weiter.Modum.io ist insofern interessant, weil es eine der ersten Firmen ist, die Blockchain-Technologie in der Lieferkette (Supply Chain Management) von Unternehmen einsetzen. Dabei werden in den Supply-Chain-Prozessen Blockchain-Technologie und IoT beispielsweise in der Medikamenten- respektive Pharma-Logistik kombiniert. (vri)