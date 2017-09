SwissICT sucht nun wieder einen Geschäftsführer

"Unternehmerisch" soll sie oder er sein und "ein Herz für die ICT-Industrie" haben, sagt Präsident Thomas Flatt.

Schon Ende Februar, also vor mittlerweile sieben Monaten, verliess die frühere Geschäftsführerin von SwissICT, Bianca Rühle, den Informatikverband ziemlich plötzlich . Danach übernahm der Verbandspräsident Thomas Flatt interimistisch auch die Rolle des Geschäftsführers.Erst gestern hat nun der Verband mit der Publikation eines Stelleninserats die öffentliche Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger eröffnet.Nachdem Rühle im Februar den Verband verlassen hatte, seien einige andere wichtige und anspruchsvolle Projekte auf den Tisch gekommen, erklärt Thomas Flatt gegenüber inside-it.ch. Gleichzeitig auch noch die Suche nach einem neuen Geschäftsführer mit der notwendigen Sorgfalt zu betreiben, hätte "das Fuder überladen". Um was es bei den genannten wichtigen und anspruchsvollen Projekten geht, will SwissICTlaut Flatt übrigens in Kürze bekannt geben.Während die Vorgängerin von Bianca Rühle, Daniela Grecuccio, als Leiterin der Geschäftsstelle noch eine rein nach innen gewandte Rolle hatte, sollte Rühle als Geschäftsführerin vermehrt auch gegen aussen auftreten. An diesem Anspruch habe sich grundsätzlich in der aktuellen Suche nichts geändert, so Flatt. Die neue Persönlichkeit solle unternehmerisch denken, betont er. Man wünsche sich aber einen "stärkeren Bezug zur ICT-Industrie", beziehungsweise noch genauer gesagt ein "Herz für und ein grosses Netzwerk und Erfahrung in der ICT-Industrie."Laut dem Stelleninserat wird der neue Geschäftsführer für die Führung des Verbandes und seiner Geschäftsstelle mit fünf Mitarbeitenden verantwortlich sein. Zusammen mit dem Vorstand und seinem Team soll er oder sie auch die Gesamtstrategie des Verbandes definieren und daraus abgeleitet die Marketing- und Verkaufsstrategie festlegen.Neben der Unternehmerpersönlichkeit sollte man als Bewerberin oder Bewerber unter anderem ein abgeschlossenes Studium, ein "verkäuferisches Naturell" und Führungs- und Projektmanagementerfahrungen mit sich bringen. (Hans Jörg Maron)(Interessenbindung: Der ehemalige Kommunikationsleiter von SwissICT, Marcel Gamma, ist seit September 2016 Chefredaktor von inside-channels.ch und inside-it.ch .)