Royal Bank of Canada testet bankinterne Zahlungen via Blockchain

Die Royal Bank of Canada (RBC) testet ein Blockchain-Projekt für Zahlungen zwischen den eigenen Banken in Kanada und den USA. Dies sagte Martin Wildberger, Executive Vice President for Innovation and Technology bei RBC, der Nachrichtenagentur 'Reuters' Die Bank erhofft sich dadurch mehr Tempo bei Überweisungen, weniger Komplexität und natürlich niedrigere Kosten. Ein Aspekt: Es gehe auch um die Validierung von Identitäten unterschiedlicher Parteien innerhalb einer Transaktion, so das 'Wall Street Journal' anlässlich der Bestätigung des Projekts.RBC hat die Blockchain in einemeigenen Technologie-Center in Toronto entwickelt.Das System laufe "parallel" zum aktuellen System als eine Art "Shadow Ledger", wie Wildberger sagt. Wie andere Banken erkennt auch RBC das Potential von Blockchain - unabhängig von Bitcoin etcetera - an, aktuell sei man aber in einer sehr frühen Phase.Die Bank versucht in weiteren Projekten herauszufinden, wie Blockchain in Kunden-Loyalitätsprogrammen eingesetzt werden kann und arbeitet an Smart-Contract-Ideen , so 'Coindesk'. Dabei kommt offenbar Blockchain-Technologie von Manifold Technology zum Einsatz. In einem andern RBC-Blockchain-Projekt arbeitet man laut 'Wall Street Journal' mit IBM und SecureKey zusammen.RBC ist eine der grössten Banken in Kanada. (mag)