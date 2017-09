Microsoft will das Passwort überflüssig machen

Microsoft sagt klassischen Passwörtern den Kampf an. Der Konzern hat an der Unternehmenskunden-Konferenz Ignite seine Perspektiven diesbezüglich präsentiert: Künftig soll man sich mit der Authenticator-App, einem USB-Stick, einem Wearable oder per biometrischer Authentifizierung bei Services und auf Geräten anmelden können. Dies berichtet 'Golem' Einiges kann heute schon genutzt werden: So hat Microsoft etwa Windows Hello for Business präsentiert. Mit diesem sollen auch in Firmen Gesichtsscan oder Fingerabdruck zur Anmeldung dienen können. Auch die im Frühling lancierte Authenticator-App war laut 'Golem' wieder Thema. Mit der Smartphone-Applikation soll ein zugesandter PIN oder der Fingerabdruck zur Authentifizierung genutzt werden können. Ab Frühling 2018 soll die Methode auch für Azure Active Directory und damit für denEinsatz in Unternehmen zur Verfügung stehen.Microsoft plant innerhalb eines Jahres die alternativen Authentifizierungs-Methoden auf verschiedene Plattformen zu bringen. Dann soll es möglich sein, sich auf Smartphone, PC, Mac oder auch im Browser per USB-Stick, Authenticator-App, Gesicht oder Fingerabdruck anzumelden. Dazu benötigt man dann nur noch ein Microsoft-Konto und Azure Active Directory.Im Herbst will Microsoft das passwortlose Anmelden zudem auf Wearables bringen: Damit können Ringe, Uhren oder Karten zum einloggen dienen.Mit dem neuen Update für Windows 10 im Frühling 2018 soll sich zudem das Betriebssystem am Fido-Protokoll 2.0 ausrichten. Fido steht für "Fast Identity Online" und ist eine nichtkommerzielle Allianz, die sich die schnelle Authentifizierung auf die Fahnen geschrieben hat. Microsoft ist Teil der Allianz und ruft Unternehmen dazu auf, mit der Umstellung auf Fido 2.0 zu beginnen. (ts)