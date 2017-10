Ausserrhoden schickt Informatik-Gesetz in Vernehmlassung

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt eine Änderung des Gesetzes über E-Government und Informatik in die Vernehmlassung. Dies teilte die kantonale Verwaltung vor dem Wochenende mit. Nach der Neuausrichtung der Informatikstrukturen für den Kanton und die Gemeinden sowie dem Aufbau des IT-Dienstleisters AR Informatik AG (ARI) sollen nun die Organe zur Steuerung der Informatik angepasst werden, heisst es.Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hatte bei der Beantwortung des Postulats von Kantonsrat Markus Brönnimann angekündigt, die Regelungen der Informatikstrategiekommission (ISK) sowie dem Verwaltungsrat von ARI zu überprüfen . Als Ergebnis sollen nun punktuelle Präzisierungenim Gesetz vorgenommen werden, schreibt der Kanton weiter. Etwa soll die Anzahl der Mitglieder der ISK und des VRs der ARI reduziert werden.Ferner wolle der Kanton eine Anlaufstelle betreiben. Diese soll einerseits IT- und E-Gov-Vorhaben mit E-Government Schweiz koordinieren und andererseits die Vorhaben im Kanton bezüglich der rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen überprüfen.Ausserdem, so die Mitteilung, soll der Grundbedarf an IT-Mitteln von Kanton und Gemeinden in der Strategie näher definiert werden. Im Gesetz wird zudem festgehalten, dass der Kantonsrat den Geschäftsbericht von ARI zur Kenntnis nehmen muss.Die Vernehmlassung dauert bis zum 8. Dezember. Laut aktuellem Zeitplan des Kantons soll das neue Gesetz im Juni 2019 in Kraft treten. (kjo)