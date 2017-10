Neue EU-Richtlinien für Copyright beunruhigen Open-Source-Vertreter

Das EU-Parlament wird noch im laufenden Jahr über neue Copyright-Richtlinien abstimmen. Im Fokus des Entwurfs stehen eigentlich nicht Open-Source-Plattformen, sondern die Verbreitung illegaler Inhalte im Internet. Aber im Artikel 13 der Entwurfsfassung ( PDF ) werden Plattformbetreiber verpflichtet, Urheberrechtsverletzungen ihrer User zu überwachen oder durch Upload-Filter zu verhindern. Dies ruft nun Open-Source-Organisationen auf den Plan: Die Free Software Foundation Europe (FSFE) und das Openforum Europe (OFE) fürchten, dass mit der Umsetzung der Vorlage die gemeinsame Entwicklung von Software auf Plattformen eingeschränkt oder gar verhindert wird. Sie rufen zur Unterzeichnung eines offenen Briefes an die EU-Legislatur auf, wie 'Heise' berichtet Ineinem Whitepaper ( PDF ) weisen die beiden Organisationen nach, welchen negativen Einfluss Artikel 13 auf Plattformen wie Software Heritage, GitHub, GitLab, Stack Overflow, GNU Savannah oder SourceForge haben könnten – alleine GitHub zählt rund 20 Millionen User. Der vorliegende Vorschlag würde das Teilen von Quellcode und die Entwicklungszusammenarbeit behindern. Es würden dabei laut Whitepaper mehrere Grundrechte eingeschränkt, konkret die Meinungsfreiheit, das Recht auf Privatsphäre, die Freiheit ein Unternehmen zu führen sowie die Unschuldsvermutung.Der Software-Markt sei in den EU28-Staaten rund 229 Milliarden Euro gross und wachse bis 2020 auf 290 Milliarden, schreiben die beiden Organisationen. Die Wichtigkeit von Free and Open Source Software sowie der Zugänglichkeit zu deren Code ist dabei laut Whitepaper kaum zu überschätzen. (ts)