Slack will ab Mai 2018 Daten auch in der EU hosten

Ab dem 25. Mai 2018 kommt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union zur Anwendung. Pünktlich auf diesen Stichtag will Slack Technologies seinen Messaging-Dienst konform zur Verordnung anbieten können. Dies sagte Slack-ChefStewart Butterfield zur 'Deutschen Presse-Agentur'. Das heisst auch, dass die Daten der Kommunikation auf Wunsch auf europäischen Servern gespeichert werden. Man habe "unglaublich viel in Datenschutz und Sicherheit investiert", so Butterfield. (ts)