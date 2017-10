Schweizer Parlamen­tarier von Datenlecks betroffen

In einer Datenbank, die aus Millionen von geleakten Konten besteht, hat der 'Tages-Anzeiger' die Nutzernamen, E-Mail-Konten und Passwörter, LinkedIn-Profile und Zugänge zu Dropbox und weiteren Tools von Schweizer Parlamentariern gefunden. Laut Bericht , stammt die Datenbank von der Zürcher Firma Kadoo. Das Unternehmen bietet unter anderem Deep-Web-Analysen und untersucht, ob sensitive und geschäftsrelevante Informationen eines Unternehmens im Internet oder Darknet zu finden sind. Daten aus älteren Lecks seien oft gratis zu finden, je aktueller ein Datenklau, desto teurer die Informationen. Die kostenlosen Informationen sammle Kaduu automatisch, ab und an zahle die Firma auch Geld für einen Leak – wenn dieser günstig zu haben sei, so der BerichtDie so gesammelten Kontoinformationen fasse das Unternehmen in einer Datenbank zusammen, in der Nutzer prüfen könnten, ob sich ihreZugangsdaten darunter befinden. 37 Treffer habe der 'Tages-Anzeiger' bei einer Suche nach Schweizer Parlamentariern verbucht. Darunter befänden sich Politiker aus allen Parteien.Im Bericht werden einzelne betroffene Politiker genannt, deren Dropbox-Zugänge in der Datenbank zu finden gewesen seien. "Dieser Datenklau liegt schon eine Weile zurück. Und wenn ich mich richtig erinnere, benutzte ich das Konto damals nur, um Vorlagen für Plakat-Politwerbung auszutauschen", wird SP-Ständerat Christian Levrat zitiert. "Ich habe zu privaten Zwecken ein Dropbox-Konto. Nichts, was ich dort speichere, ist vertraulich", sagt die Waadtländer GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley der Zeitung.Bei Dropbox kamen im Jahr 2012 die Informationen von 68 Millionen Nutzern abhanden, wie erst vergangenes Jahr bekannt wurde . Vom Dropbox-Breach sowie weiteren, teils einige Jahre zurückliegenden Datenlecks bei Adobe oder LinkedIn, waren gemäss Swisscom Security Report 2017 eine Million Login-Informationen von Schweizern Nutzern betroffen, inklusive Angestellte der Bundes- und Kantonsverwaltungen. Im Bericht wird nicht darauf eingegangen, ob die in der Datenbank gefundenen Login-Informationen funktionierten, oder ob der 'Tages-Anzeiger' diese getestet hat. Als Reaktion auf die Informationen von der Zeitung forderten die Parlamentsdienste die Ratsmitglieder dazu auf, die Passwörter der betroffenen E-Mail-Adressen zu ändern. Auch wird darauf verwiesen, bei jedem Internetdienst ein separates Passwort zu verwenden. (kjo)