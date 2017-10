Schweizer Startup heimst Titel am European Fintech Award ein

Für die Schweiz sah es am diesjährigen "European Fintech Award" nicht wirklich rosig aus. Gerade mal ein einziges helvetisches Fintech schaffte es unter die 27 Finalisten in den neun Kategorien: Carbon Delta. Aber das Zürcher Startup hat sich schliesslich in der Kategorie "Risk,Intelligence & Security" gegen zwei Mitbewerber durchsetzen und das oberste Treppchen des Gewinnerpodests besteigen können.Das Jungunternehmen tummelt sich eher am Rand des Fintechbereichs. Es analysiert die Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf börsenkotierte Unternehmen sowie deren Resilienz. (ts)