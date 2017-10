ICT-Berufsbildung sucht Kommissions­präsidenten für Grundbildung

ICT-Berufsbildung Schweiz sucht einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin für die "Kommission für Berufsentwicklung und Qualität in der Informatik-Grundbildung" (B&Q Informatik). Es handelt sich dabei um ein ehrenamtliches Amt, das rund sechs Tage Arbeit im Jahr erfordert.Für die Nachfolge des aktuellen Präsidenten, Daniel Flück, wird eine Führungsperson aus einem Unternehmen mit ICT-Lehrstellen gesucht, die die hiesige Ausbildungslandschaft kenne und Erfahrung mit ICT-Auszubildenden mitbringe.Unter anderem soll der Präsidentdie Bildungsverordungen, Pläne und Module der Lehre zum Informatiker EFZ und ICT-Fachmann EFZ auf wirtschaftliche, didaktische und technologische Entwicklungen hin überprüfen. Je nach Entwicklung liegt es am Präsidenten, um Änderungen beim zuständigen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in der Ausbildungsverordnung zu ersuchen. Gleichzeitig unterliegt es dem Amt, die Vergleichbarkeit der Leistungsbeurteilungen für die Module der IT in den Berufsfachschulen und in den überbetrieblichen Kursen sicherzustellen. (kjo)