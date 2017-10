Uri will Informatik als eigenes Fach einführen

Der Erziehungsrat des Kantons Uri möchte das Thema Medien und Informatik künftig in einem eigenen Fach unterrichten lassen. Für diesen Zweck soll die Stundentafel der fünften und sechsten Klasse um eine Wochenlektion erhöht werden. Im Auftrag des Erziehungsrats wurde die Vernehmlassung nun gestartet. Sie dauert bis am 17. November. Die Änderungen sollen ab dem Schuljahr 2019/2020 gelten.Bereits bei der Anpassung der Stundentafel im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplan 21 vor zwei Jahren habe man die Debatte geführt, ob man eine eigene Lektion einführen wolle. Die Bereitschaft, anderswo Lektionen einzusparen, sei aber nicht vorhanden gewesen, schreibt der Erziehungsrat. Für die Umsetzungdes Modullehrplans Medien und Informatik brauche es ein Zeitgefäss. Da die Urner Schüler im Vergleich zu umliegenden Kantonen insgesamt weniger Wochenlektionen hätten, sei eine Erhöhung von 29 auf 30 Stunden für die Fünft- und Sechstklässler nötig, heisst es in einer Mitteilung.Neben Uri gibt es weitere Kantone, die Medien und Informatik ab der fünften Klasse als eigenes Fach unterrichten. Darunter etwa Zürich, Zug oder St. Gallen. In anderen Kantonen wird Medien und Informatik in andere Fächer integriert. In Schwyz beispielsweise sind in der fünften und sechsten Klasse 19 Mathematiklektionen für den Bereich Informatik und 19 Deutschlektionen für den Bereich Medien vorgesehen. (kjo)