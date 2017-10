Explosionsartige Zunahme der freien Informatikstellen?

In der Schweiz ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im dritten Quartal in allen Regionen kräftig gestiegen – zumindest, wenn man nach der Zahl der publizierten Stelleninserate geht gestiegen. Die Unternehmen schrieben 6 Prozent mehr Stellen aus als noch vor einem Jahr. Am gefragtesten waren Berufsleute für Informatik, Industrie und Transport.Die Nachfrage nach Informatik-Berufsleuten explodierte demnach geradezu mit 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg erstaune vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung nicht. Die intensive Suche nach neuen Informatikerinnen und Informatikern sei ein deutliches Zeichen für den Fortschritt bei der Digitalisierung und Automatisierung, wie der StellenvermittlerAdecco aus seinem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Job Market Index schliesst.Der Swiss Job Market Index wird vom Personalvermittler Adecco Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Stellenmarkt-Monitor Schweiz (SSM) am Soziologischen Institut der Universität Zürich erarbeitet. Er beruht auf repräsentativen Quartalserhebungen der Stellenangebote in 90 Zeitungen und Anzeigern, auf 12 Onlinestellenportalen und 1300 Unternehmenswebsites. (hjm/sda)Übrigens: Die spezialisierteste informatikstellenplattform in der Schweiz ist ictjobs.ch , unser Joint Venture mit Medienjobs.ch. Hier finden Informatiker die Jobs und Arbeitgeber die Informatiker, die sie wollen.