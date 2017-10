Drohnen-Regelung: Zürich wartet auf Bund wartet auf EU

Auch wenn es immer wieder zu gefährlichen und störenden Situationen mit Drohnen kommt: Die Zürcher Regierung will keine kantonale Drohnen-Regelung. Sie wartet, bis der Bund tätig wird.Eine Registrierungs- oder Bewilligungspflicht für Drohnen gibt es in der Schweiz bisher nicht. Es gibt zwar ein Flugverbot in einem 5-Kilometer-Radius von Pisten. Die Durchsetzung dieses Verbotes ist allerdings schwierig: Die Behörden wissen nicht, wem eine Drohne gehört und können sie während des Fluges auch nicht orten.Die SVP wollte vom Regierungsrat deshalb wissen, ob die Zürcher Regierung von sich aus aktiv werden will und eine eigene Regelung erlässt.Dies wäre für die Regierung aber der falsche Weg, wie aus der gestern publizierten Antwort hervorgeht.Beim Thema Drohnen sei eine gesamtschweizerische Lösung anzustreben. Es sei nicht zweckmässig, eine eigene Regelung voranzutreiben. Der Regierungsrat rechnet fest damit, dass dereinst eine Regelung auf nationaler Ebene erfolgen wird.Der Bundesrat wiederum hatte im Juni angekündigt , auf die europäische Lösung zu warten. Über die Grundlagen müssten sich das Europäische Parlament und der Europäische Rat einigen. Bis 2019 soll zudem ein System aufgebaut sein, mit dem fliegende Drohnen auf Distanz identifiziert werden können. (sda/kjo)