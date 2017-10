Lehrlinge kämpfen um die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi

49 junge Frauen und Männer aus der Schweiz machen sich am Montag auf den Weg an die Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi. Wie es Ihnen geht, kann man unter anderem auf Facebook verfolgen. Drei von ihnen treten in Informatik-Fächern an: Manuel Allensbach (Lehrbetrieb VRSG) in Software-Entwicklung,Emil von Wattenwyl (Lehrbetrieb Sitasys) in Webdesign und Pascal Mathis (Lehrbetrieb Coop) im Fach Netzwerksysteme. Letztes Jahr waren die Schweizer Informatiker an den Berufsweltmeisterschaften mit einer Silbermedaille, einem fünften und einem zwölften Rang sehr erfolgreich. (hc)