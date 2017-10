Neues Kundenportal ist ein Indiz für den Umbau der IT bei Generali

Generali investiert viel Geld und Energie in die Modernisierung der IT und die Digitalisierung des Geschäftsmodells. Ein sichtbares Resultat: die Schweizer Tochter der Versicherung hat ein digitales Kundenportal und eine entsprechende App gelauncht.Dies teilt Generali Schweiz mit. Man könne sich nun als Kunde eine Übersicht der eigenen Policen verschaffen oder sehen, wie es mit der Bearbeitung eines pendenten Schadensfalls steht. Und natürlich kann man Policen abschliessen, als Beispiel wird eine Eventversicherung genannt.Der Launch ist laut Mitteilung gleichbedeutend damit, dass jeder Kunde ein persönliches, digitales Profil erhalte.Wie alle Versicherungen hat auch Generali nicht nur mit Legacy-Systemen zu kämpfen, sondern sucht einen erfolgsversprechenden Weg in die Digitalisierung.Das Kundenportal "MyGenerali" ist wohl wichtig, aber nur ein Digitalisierungsaspekt und die Versicherung gehört damit nicht zur Avantgarde. So hatte beispielsweiseKonkurrent Allianz unseres Wissens 2013 ein vergleichbares Portal namens "my.Allianz" gelauncht. Auch andere Konkurrenten sind hier schon aktiv."Prozesse vereinheitlichen, automatisieren und digitalisieren" dient als ein strategischer roter Faden, den Generali in der Digitalisierung verfolgt. Generali mit seinen mehr als 2000 Mitarbeitenden in der Schweiz ist daran, rund 100 Millionen Franken in die Modernisierung der IT zu investieren und seine Organisationsstruktur zu verschlanken und zu fokussieren.Im Hintergrund ist aktuell auch der Umbau der IT in enger Zusammenarbeit mit dem Business im vollen Gange, sagte Martin Frick, neuer Leiter Abteilung Operations & IT, zu inside-it.ch in einem Hintergrundgespräch. Die Bereiche Vertragsverwaltung und Schadensprozess gehören auch dazu.Nicht zuletzt soll ein Kulturwandel bei Generali stattfinden, man wolle von einer grossen Versicherung zu einer Art "grossem Startup" werden. (mag)