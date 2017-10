EU: "Privacy Shield funktioniert"

Wie vor einem Jahr angekündigt hat die EU-Kommission das Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA geprüft. Einmal jährlich soll es eine Überprüfung des Abkommens Privacy Shield geben, das vergangenen Sommer in Kraft trat . Die Regelung war nötig, weil der europäische Gerichtshof im Herbst 2015 das bisherige Datenschutzabkommen Safe Harbor für ungültig erklärt hatte Privacy Shield sollte die Daten von EU-Bürgern nach europäischem Standard schützen, auch wenn sie in die USA übertragen und dort gespeichert werden. Das Abkommen funktioniere, die Implementation könne aber verbessert werden, so das Fazit der EU-Kommission. "Die Kommission steht stark hinter der Privacy-Shield-Vereinbarung mit den USA. Sie macht einen sicheren und abgesicherten internationalen Datentransfer möglich, wovon zertifizierte Unternehmen in den USA sowie Konsumenten und Unternehmen in der EU profitieren", so Andrus Anspi,Vice President Digital Single Market.Anders sehen das die Datenschützer. Bereits vor Inkrafttreten des neuen Abkommens waren sie skeptisch . "Die EU hat es versäumt, eine rechtmässige, vertrauenswürdige und wirksame Grundlage für transatlantische Datenflüsse auf den Weg zu bringen", kommentiert der Geschäftsführer der deutschen Digitalen Gesellschaft, Alexander Sander, die erste Prüfung durch die EU. "Das Privacy Shield genügt den Vorgaben der Safe-Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) keineswegs", wird er von 'Netzpolitik.org' zitiert.Von der EU-Kommission gibt es Empfehlungen. Etwa soll das US-Handelsministerium aktiv und regelmässig prüfen, ob amerikanische Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Auch solle das Ministerium nach Unternehmen suchen, die falsche Angaben bezüglich ihrer Teilnahme am Datenschutzschild machen. Die Kommission empfiehlt ausserdem eine engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Datenschutzbehörden.Des Weiteren empfiehlt die EU-Kommission, dass die Stelle des Ombudsmannes möglichst schnell besetzt werde. Ein Punkt, der auch bei den deutschen Datenschützern zu Reden gibt. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Verabredung sei die versprochene Stelle einer Ombudsperson noch nicht besetzt, kritisiert 'Netzpolitik.org'.Wie die EU weiter schreibt, wird der Bericht nun an das Europäische Parlament, an die unter Article 29 zusammengeschlossenen Datenschützer der EU-Länder sowie an die US-Behörden weitergeleitet. In den kommenden Monaten arbeite man gemeinsam mit den USA daran, die Empfehlungen umzusetzen, so die EU-Kommission. (kjo)