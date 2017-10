Bisschen AWS gefällig? Unsere eigene Swisscom-Cloud? Azure? Viele viele Managed Services dazu? Haben wir alles.



Swisscom hat an einer Pressekonferenz heute Morgen offiziell angekündigt, was wir schon berichtet haben: Neben Cloud-Services die auf eigener lokaler Infrastruktur basieren, wie der erst vor einem Monat lancierten Enterprise Service Cloud, will der grösste Schweizer Telco seinen Kunden in Zukunft als Reseller auch "fremde" Cloud-Angebote verkaufen. Swisscom verkauft also nicht nur die eigene Plattform, sondern neu auch konkurrierende Plattformen. Gegenwärtig Microsofts Azure-Plattform und Amazon Web Services (AWS).



"Mit reiner Infrastruktur können wir uns auf Dauer nicht über Wasser halten," begründete dies Reto Fuchs, Head of Cloud Consulting & Enabling. Swisscom müsse sich auf Mehrwertservices konzentrieren und Kunden eine "komplette Begleitung auf ihrem Weg in die Cloud" anbieten können. Deshalb müssten auch Hyperscaler ein Teil der "Overall Swisscom Cloud Story" werden – also das, was wir im Titel, gar nicht despektierlich gemeint, einen Cloud-Gemischtwarenladen nennen.

Das Ziel, irgendwann auch als Cloud-Broker beziehungsweise -Consulter zu agieren, habe Swisscom schon seit Jahren gehabt, so Fuchs. Der Beschluss, dies konkret anzupacken, sei aber erst in diesem Februar gefallen. Der Aufbau des Amazon-Teams habe im Juni begonnen, gegenwärtig umfasse es zehn AWS-zertifizierte Spezialisten.Mit Microsoft, betonte Nadia Rahim, Program und Marketing Manager Azure bei Swisscom, pflege man schon eine jahrelange Partnerschaft. Als grösster Schweizer Microsoft-Partner beschäftige Swisscom daher bereits 250 Microsoft Certified Professionals. Die Zahl der Azure-Experten liege gegenwärtig im zweistelligen Bereich.Als Cloud-Consulter auch für globale Hyperscaler begibt sich Swisscom einerseits in Konkurrenz zu internationalen Dienstleistern wie Rackspace oder Accenture. Für diese ist Swisscom eher der kleine, lokale Konkurrent. Hierzulande ist allerdings natürlich Swisscom der Riese, und bereits existierende lokale Anbieter auf dem noch jungen Markt für Cloud-Consulting-Services, oder solche, die mit diesem Markt leibäugeln, werden damit leben müssen, dass sie einen neuen, grossen Konkurrenten haben. (Hans Jörg Maron)Bildstrecke: Was Swisscom plantAnfänglich bietet Swisscom sowohl im Azure- als auch im AWS-Bereich ein gleich strukturiertes Angebot an Professional Services an. (siehe Seite zwei dieser Bildstrecke)Das ist aber nur der Anfang, denn im nächsten Jahr soll das Serviceangebot sowohl für AWS als auch Azure noch deutlich ausgebaut werden, vor allem auch im Bereich Managed Services. Mehr dazu auf den Seiten drei und vier der Bildstrecke.Neuer Managed WorkplaceAngekündigt wurde von Swisscom auch ein neuer Managed Workplace. Mehr dazu auf den Seiten fünf und sechs der Bildstrecke.