Zwei Schweizer Informatiker holen Gold an Berufs-WM

Die Informatiker des Schweizer Teams: Pascal Mathis, Manuel Allenspach und Emil von Wattenwyl. Bild: SwissSkills

IT-Cracks Manuel Allenspach und Emil von Wattenwyl verhelfen Schweiz zu hervorragender Platzierung.

Die Schweiz hat laut SwissSkills an den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi direkt hinter dem rund 1,4 Milliarden Einwohner starken China den zweiten Rang erringen können. Die 38 Schweizer Teilnehmer sicherten sich elf Mal den WM-Titel und insgesamt 20 Medaillen. Damit konnten sie sich unter den 58 teilnehmenden Nationen hervorragend platzieren: Nach dem Wertungssystem der WM-Ausrichterin WorldSkills allerdings auf Rang drei hinter Korea.Dazu haben auch zwei Informatiker beigetragen: Gold ging an Manuel Allenspach in der Kategorie IT-Software-Lösungenfür Unternehmen sowie an Emil von Wattenwyl im Bereich Webdesign und Development. Allenspach, der bereits dreimal Schweizermeister geworden ist, wurde bei Bühler in Uzwil ausgebildet und arbeitet heute bei VRSG. Von Wattenwyl erhielt seine Ausbildung bei seinem heutigen Arbeitgeber, dem Solothurner Unternehmen Sitasys.Für den dritten Schweizer Informatiker reichte es nicht auf das Siegertreppchen: Pascal Mathis, der bei Coop die Lehre gemacht hat, erhielt in der Kategorie IT-Netzwerksysteme Administration ein Diplom.An den 44ten Berufsweltmeisterschaften wurden insgesamt 215 Medaillen in 51 Kategorien vergeben. (ts)