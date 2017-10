Open Cloud Foundation sagt VMware den Kampf an

Der Telco, Hoster und Dienstleister OVH hat die Gründung einer Open Cloud Foundation bekannt gegeben. Das französische Unternehmen verspricht in einer Mitteilung, die Initiative arbeite an einem "Meta-Framework von Standards, um dem Cloud-Business freie Geschäftsentscheidungen zu garantieren und Lock-in zu verhindern".Die Open Cloud Foundation will quelloffene Standards für die Cloud, wo es diese gibt, unterstützen und, wo es sie noch nicht gibt, entwickeln. Dazu beschäftigt sie sich mit dem gesamten Ökosystem der Cloud und mit allen technischen Schichten wie Infrastruktur, Plattform oder Service. Letztlich will der Zusammenschluss Cloud-Anbieter als Open-Cloud-fähig zertifizieren, wenn diese die Richtlinien erfüllen. Die Initiative strebt damit globale Standards an, adressiert aber nach eigenen Angaben auch die lokalen regulatorischen Bedingungen und Entwicklungen.Viel mehr ist noch nicht bekannt. Das ersteTreffen der Initiative findet im Dezember in Paris statt. Im ersten Quartal 2018 soll sie dann ihre Tätigkeiten aufnehmen.Damit tritt die Open Cloud Foundation gegen die Cloud-Giganten an, die die Macht hätten faktisch Standards zu etablieren. Es dürfte auf der Hand liegen, dass dabei etwa auf VMware angesprochen wird. So sagte OVH-Gründer Octave Klaba laut 'Data Center Insider' am OVH Summit 2017: "VMware ist einfach der de-Facto-Standard für Private Clouds, und nun auch für hybride Clouds."Rund 20 Gründungsmitglieder zählt die Foundation bislang. Interessiert gezeigt hätten sich Intel, NetApp, die OpenStack Foundation sowie eine Reihe US-amerikanischer und europäischer Hoster wie GoDaddy. Zur Teilnahme aufgerufen sind Provider, Kunden, Forscher aber auch regulatorische Behörden. (ts)