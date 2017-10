Zürcher Startup Sherpany expandiert

Der SaaS-Anbieter eröffnet Büros in fünf europäischen Ländern.

Das Zürcher Software-Jungunternehmen Sherpany baut seine Präsenz in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und dem Vereinigten Königreich aus. Die vergrösserte Kundenbasis und die Verkaufsaktivitäten in verschiedenen europäischen Ländern hätten den Schritt nahegelegt, schreibt das Startup in einer Mitteilung.Zum einen werde man in den entsprechenden Märkten Marketingaktivitäten initiieren. Zum anderen eröffne man aber auch neue Büros, erklärt Mathias Brenner, Medienverantwortlicher von Sherpany, aufAnfrage von inside-it.ch. In Paris habe man gerade eine Niederlassung eingeweiht, in Italien stehe man kurz davor und auch in Deutschland, Schweden und UK sei dies vorgesehen. Man habe darum den Personalbestand von 45 Mitarbeitenden im letzten Jahr auf rund 60 aufgestockt.Das 2011 gegründete Startup Sherpany bietet B2B Software-as-a-Service für Sitzungs-, Dokumenten- und Entscheidungsmanagement. Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen 136 Kunden, darunter finden sich Alpiq, die Kantonalbank Waadt, Valiant, Julius Bär, Galenica sowie der Flughafen von Mailand. (ts)