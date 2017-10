Axon Ivy baut für die Baloise Bank ein Hypotheken-App

Gemeinsam mit der Luzerner BPM-Softwareschmiede Axon Ivy und dem Immobilienbewerter IAZI hat die Baloise Bank SoBa eine Hypo-App entwickelt. Wie die Bank schreibt, handelt es sich um die erste App in der Schweiz für Hypotheken. Konkret soll sie auf allen gängigen Android- und iOS-basierten Smartphones laufen und ohne Registrierung nutzbar sein. Nach der Beantwortung von sechs Fragen werde ein Zinssatz angeboten, der danach für eine Woche gesichert sei. Laut der Mitteilung soll der Kreditentscheid automatisch erfolgen, wobei die Immobilienbewertung mit Referenzbildern selbst vorgenommen wird und die nötigen Dokumente per Foto eingereicht werden können.Ausgewiesen werde dabei auch, wie sich der Zinssatz bei verschiedenenLaufzeiten verändert. Zudem enthalte die App unter anderem auch eine Lokalisierungsfunktion oder die Erinnerungsmöglichkeit via Push-Nachrichten. Nach Erfassung der Daten soll der Kreditentscheid in Sekundenschnelle in der App gefällt werden, heisst es weiter. Den Vertrag erhalten man dann wenige Tage später per Post. Das mobile Angebot umfasse daneben eine kostenlose Bewertung der Immobilie von IAZI.Derzeit gibt es die Hypo-App auf Deutsch, eine französische Version soll im Frühjahr folgen. Herunterladen könne man sie kostenlos im App Store und Google Play Store. Ein kurzer Youtube-Film erklärt wie die App funktioniert . (vri)