Sunrise besser als versprochen bei der 4G-Abdeckung

Noch im Februar habe Sunrise angekündigt 92 Prozent der Schweizer Landesfläche mit 4G abzudecken. Jetzt, acht Monate später, sind es bereits 94,3 Prozent, teilt Sunrise heute mit. Man liefere damit eine neue Referenzgrösse für den hiesigen mobilen Breitbandzugang, so CEO Olaf Swantee, der sich übrigens kürzlich auf ein Bier mit inside-channels.ch traf. Er betont, dass die Schweiz mit dieser weitgehenden 4G-Abdeckung "einen Spitzenplatz in der digitalen Weltwirtschaft" einnimmt.Neben der Fläche habe man aber auch bei den Kapazitäten und der Geschwindigkeit weiterausgebaut. So erreiche man jetzt bis zu 900 Mbit/s mit dem 4G+-Angebot in den fünf grössten Schweizer Städten, was dem Glasfaser-Speed entspreche. (vri)