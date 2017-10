Spital Wallis erhält Security-Preis von Heises 'iX-Magazin'

Bild: Spital Wallis

'iX', das zu Heise Medien gehörende "Magazin für professionelle Informationstechnik", hat einen Preis für die besten Sensibilisierungs-Massnahmen bezüglich IT-Sicherheit vergeben. Zu den vier Gewinnern aus Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen gehört neben der Deutschen Bank, der Maschinenfabrik Gustav Eirich und dem Luxusuhrenhersteller IWC Schaffhausen auch der Krankenhausverbund Spital Wallis.Die Awareness-Kampagne "Ich bin eine Zielscheibe", die sich an die rund 5200 Mitarbeitenden des Spitalverbundes richtet, hat die Jury überzeugt. "Originalität der Kampagne, Qualität und Vielfalt der Informationsmittel, Beteiligungsmöglichkeitder Zielgruppe sowie Nachhaltigkeit des Sensibilisierungsprogrammes waren massgebende Kriterien für die Wettbewerbsjury", lässt sich Informatikleiter Patrick Bizeau in einer Mitteilung des Spitals zitieren.Das Programm besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus kurzen Videos, die jeweils mit einem Selbsttest abschliessen und grundlegende Kenntnisse etwa in den Bereichen Social Engineering, Phishing oder auch Schutz der Kinder in der Online-Welt vermitteln sollen. Zum anderen aus einer Info-Kampagne an allen acht Standorten des Spitals Wallis, für die 14 Mitarbeitende als potentielle "Zielscheiben" porträtiert wurden. (ts)