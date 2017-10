"BOSW" geht in die achtzehnte Runde

Claudio Dionisio (r.), Simsa-Vizepräsident, an der BOSW-Awardnight 2017. Bild: Best of Swiss Web

BOSW-Awards in elf Kategorien

Bereits zum 18. Mal werden mit dem "Best of Swiss Web" (BOSW)-Award Webprojekte und -Kampagnen in der Schweiz ausgezeichnet. Ab sofort und bis zum 22. Januar 2018 können Projekte eingereicht werden.Im Rahmen der Award-Night am 12. April 2018 werden zudem der "Werber des Jahres"- und der "Goldbach Crossmedia"-Award verliehen. Mit dem Zusammenschluss dieser Preise und den BOSW-Awards wolle man dem Umstand Rechnung tragen, dass digitales und analoges Marketing immer mehr zusammenrücken, schreiben die Initianten.Die von der Swiss Internet Industry Association (Simsa) und dem Verlag Netzmedien initiierten BOSW-Awards werden in elf verschiedenen Kategorien vergeben.In die Rubriken Creation,Innovation und Usability passen laut Mitteilung Projekte, dessen mediale, visuelle und funktionale Relevanz hervorgehoben werden solle. Entwicklungen, die geschäftsrelevante Prozesse unterstützen, passen zu den Kategorien Business und Marketing. Die Kategorien Public Affairs, Data & Technology Driven Campaigns und Digital Media Campaigns hingegen bewerten, ob eine Marke und ihre Botschaft zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Köpfen kam. Daneben werden "Bojen" in den Rubriken Technology, Mobile und Video vergeben.Weitere Informationen und die Möglichkeit Projekte einzureichen, gibt es auf der Website von Best of Swiss Web. (kjo)