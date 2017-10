Anders Hvid, Mitgründer und CEO von Dare Disrupt.

An der InsurTech'17 traf die "alte" Versicherungswelt auf die "neue". inside-it.ch hat mit dem Anbieter einer Blockchain-basierten Versicherungsplattform gesprochen.

Der Wandel und wie man damit umgeht

Blockchain oder nicht?

Versicherungsmodell und Ausgestaltung

Die drei Grundprobleme traditioneller Versicherungsverhältnisse

An der InsurTech'17 ging es gestern im Zürcher Kino Kosmos um die sich beschleunigende Veränderungen des Marktes. Die Kombination von sich ändernden Kundenbedürfnissen und -Präferenzen sowie dem technologischem Wandel bietet neue Möglichkeiten. Für die etablierten Versicherungen ist das eine Herausforderung. Ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und Marktrelevanz lässt sich nur dann vermeiden, wenn Angebot und Organisation konsequent kundenzentrisch ausgerichtet sind und die organisatorische Effizienz verbessert wird. Informationstechnologien können dabei helfen.In der Keynote von Anders Hvit von Dare Disrupt ging es um die Problemstellung durch den Marktwandel und auf den organisatorischen Lösungsansatz. "Die Digitalisierung der Versicherungsbranche lässt sich nur schwer vom Zentrum der bestehenden Strukturen aus lösen. Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen sich Versicherer an einen Markt anpassen, in dem Verfügbarkeit wichtiger wird als Eigentum und in dem Produkte dank Sensoren, Netzwerkverbindungen und Algorithmen änderbar und aktualisierbar werden".Der Versicherungsmarkt sei hoch reguliert, was radikale oder disruptive Innovation erschwere. "Firmen lancieren neue Produktinitiativen vorzugsweise ausserhalb der Kernstrukturen der Organisation und in Zusammenarbeit mit dem Startup-Ökosystem, sagte Hvit.Distributed Ledger Technologies kommen auch im Versicherungswesen vermehrt zum Einsatz . Sie bieten neue Möglichkeiten, sind aber nicht in allen Fällen die beste Grundlage für eine Lösung. Entsprechend auch die Einschätzung von Tom Sprenger, CTO von AdNovum: "Der Entscheid, ob besser eine Blockchain oder eine traditionelle Datenbank eingesetzt werden soll, ist nicht trivial und muss für den spezifischen Anwendungsfall jeweils sorgfältig geklärt werden. Dabei spielen die involvierten Parteien und deren Vertrauenskonstellation, Anwendungsanforderungen aber auch nicht-funktionale Aspekte wie Performanz eine Rolle. Generell kann aber gesagt werden, dass die Blockchain-Technologie insbesondere dann einen Mehrwert bietet, wenn ein verteiltes Ökosystem von Parteien ohne zentrale Vertrauensinstanz bedient werden soll."Die Ursprungsform einer Versicherung ist das Tragen des Risikos durch eine selbstorganisierte Risikogemeinschaft statt durch den Einzelnen. Dafür müssen sich Einzelne zu einer Gemeinschaft zusammenfinden. Das Risiko besteht sowohl aus den jährlich zu erwartenden Schadenkosten wie auch den Kapitalkosten zur Abdeckung für eine unerwartete Häufung. Die Prämien decken das Risiko ab.Weil dezentrale Organisationmodelle nicht gut skalieren, findet man heute vorwiegend zentralisierte Organisationen. Für die Betreuung und Verwaltung einer grossen Anzahl Versicherter braucht es professionelle Strukturen, was zu zusätzlichen Verwaltungskosten führt. Dies sind Transaktionskosten, welche bei einer grossen Anzahl Versicherter und standardisierten Produkten gut skalierbar sind und von Mengeneffekten profitieren. Die vom Einzelnen zu zahlende Prämie besteht so aus dem Wert des Risikos und den Verwaltungskosten. Dies ist unabhängig von der verwendeten Technologieplattform.Im Verhältnis zwischen Versicherung und Kunde gibt es drei Grundprobleme. Das erste sind die Koordinationskosten. In einem Betrieb gibt es Leute, welche die eigentliche Arbeit machen und Leute, welche das Ganze koordinieren. Je grösser die Firma, desto grösser der Anteil der Koordination, da auch die Koordinatoren koordiniert werden müssen. Das erhöht die Kosten für den Kunden.Das zweite Grundproblem findet sich in den inhärenten Interessenkonflikten. Das zeigt sich insbesondere bei der Schadenregulierung. Die Versicherung hat ein ökonomisches Interesse, Schadenskompensationen zu minimieren. Die Versicherung kontrolliert und bestimmt den ganzen Prozess der Schadensregulierung. Dabei helfen aber auch unabhängige Experten, die von den Versicherungen bezahlt werden.Das dritte Problem liegt in der Informationsasymmetrie: Versicherungen sammeln Daten. Diese Daten werden in der Regel nicht geteilt, da sie einen Wettbewerbsvorteil bieten. Entscheidungen, die aufgrund dieser Daten gefällt werden sind undurchsichtig und nicht nachvollziehbar. Die fehlende Nachprüfbarkeit kann zu Ineffizienzen, unangemessenen Prämien und erhöhten Transaktionskosten für den Kunden führen. (cj)