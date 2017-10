Cisco lehnt sich an die Google-Cloud

Cisco und Google haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt. Und zwar wollen es die beiden ihren Kunden (und Partnern) leichter machen, hybride Cloud-Lösungen zu bauen.Die von Google und Cisco gemeinsam entwickelte Lösung wird Werkzeuge beinhalten, mit denen man hybride Infrastrukturen entwickeln und managen kann. Dazu gehören die Open-Source-Sammlung Kubernetes für die Bereitstellung von Container-Anwendungen, Werkzeuge für das Managen der Netzwerke und der Security-Policies und die Open-Source-Lösung Istiofür Service Management.Entwicklerwerkzeuge soll es in Ciscos DevNet-Entwicklerzentrum geben. Zudem erwähnen Cisco und Google eine "Hyperconverged Platform".Ausgewählte Kunden werden im ersten Halbjahr 2018 Zugang zu der Lösungssammlung bekommen, allgemein verfügbar soll das Resultat der Partnerschaft in der zweiten Hälfte 2018 werden.Man wird an der Cisco Partnerkonferenz nächste Woche in Dallas zweifellos noch mehr von der neuen Partnerschaft mit Google hören. Wir sind vor Ort und werden berichten. (hc)