Privatbank Rothschild Schweiz geht mit Avaloq live

Im Sommer 2016 wurde bekannt, dass sich die Privatbank Edmond de Rothschild für die Bankensoftware von Avaloq entschieden hat . Die Niederlassungen in der Schweiz, in Luxemburg und Monaco sollen auf Avaloq-Lösungen migriert werden. Nun gibt der Softwarehersteller das Go Live in der Schweiz bekannt. Man habe die Avaloq Banking Suite für Private Banking in der Schweiz erfolgreich implementiert.Avaloq versorge die Bank nun mit einer Palette von Outsourcing-Dienstleistungen. Diese beinhalte die Implementation und Wartung der Banking Suite, einer digitalen Front-to-Back-Plattform, sowie Dienstleistungen im Bereich Application-Management, IT-Infrastruktur und -Betrieb, schreibtdas Zürcher Unternehmen.2018 sollen schliesslich die Niederlassungen in Monaco und Luxemburg auf das gleiche System migriert werden. Damit gebe es in allen Regionen das gleiche Setup und somit auch ein zentralisiertes Betriebsmodell. Damit könnten die Kosten der Bank gesenkt und die Effizienz verbessert werden, sagt Markus Gröninger, Group Chief Global Processing Network.Gestern musste Avaloq bekannt geben, dass man bis zu 60 Stellen streichen werde . Dies habe unter anderem mit dem Verlust der Kunden BSI und Generali zu tun. Der Softwarehersteller sagte aber zu inside-it.ch, dass man auch Kunden gewonnen habe und verwies unter anderem auf Rothschild. (kjo)