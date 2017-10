Wincasa schafft Bereich digitale Transformation

Wincasa wolle der digitalen Transformation mehr Gewicht einräumen und gründe auf den 1. Januar 2018 einen entsprechenden Unternehmensbereich, so der Immobiliendienstleister in einer Mitteilung. Sandro Principe wird als Chief Transformation Officer (CTO) im neuen Ressort das Ruder übernehmen und zugleich die Geschäftsleitung ergänzen.Ziel des Bereichs sei es, Veränderungen zu beobachten, die Transformation anzutreiben sowie die Agilität von Wincasa zu verbessern. Das Unternehmen wolle sich weiterentwickeln und neue Geschäftsfeldererschliessen. "Dies tun wir mit dem Aufbau des Bereichs Transformation, was dem Thema noch mehr Gewicht verleiht", lässt sich Oliver Hofmann, CEO von Wincasa, in der Mitteilung zitieren.Sandro Principe hat an der Universität St. Gallen einen Doktortitel in BWL erworben. Der 52-Jährige war in verschiedenen Managementpositionen unter anderem beim Consulter Accenture, dem Webhoster Lemonfrog sowie bei Swisscom tätig. Zudem sitzt der Schweizer in der Expertenjury des Startup-Förderers Venture Kick. (ts)