Das lange Warten auf 5G belastet Nokia

Nokia-Chef Rajeev Suri.

Der finnische Nokia-Konzern sieht noch lange keine Erholung auf dem schwächelnden Markt für Telekom-Netzwerkausrüstung. In diesem Jahr könnte der Weltmarkt um rund fünf Prozent schrumpfen und 2018 nochmals zwischen zwei und fünf Prozent zurückgehen, teilte Nokia mit.Die Branche befinde sich zwischen zwei Technologiezyklen – während die Nachfrage nach Ausrüstung für Telekomnetze der vierten Generation langsam ausläuft, lassen grosse Volumenaufträge für 5G-Netze noch auf sich warten. Der erwartete Marktrückgang sei auch dem harten Wettbewerb in China und der möglichen Konsolidierung der Netzbetreiber in einigen Ländern geschuldet, erläuterte Nokia-Chef Rajeev Suri. "Die Kosten Marktanteil zu gewinnen, oder einfach nur zu halten, sind enorm", sagt der CEO.Im dritten Quartal sank der Nokia-Umsatz um sieben Prozentauf 5,54 Milliarden Euro. Der Gesamtgewinn kletterte dank eines Sonderertrags aus der Einigung im Patentstreit mit LG Electronics um 20 Prozent auf 668 Millionen Euro. In der grössten Sparte, dem Netzwerk-Business, ging der Umsatz um neun Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zurück und der Gewinn fiel um 23 Prozent kleiner aus als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit wesentlich besseren Zahlen gerechnet."Für eine Erholung des Netzwerkgeschäfts müssen wir auf 2019 schauen. Davor ist kein Wachstum in Sicht", resümierte Mikael Rautanen, Analyst bei Inderes Equity Research. Der pessimistische Ausblick und der Ergebniseinbruch im Netzwerkgeschäft im dritten Quartal sorgten für Enttäuschung an der Börse: Die Nokia-Aktien fielen in der Spitze um fast vierzehn Prozent, der höchste Rückgang seit fünf Jahren. (kjo/sda)