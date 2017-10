HPE schnippelt energisch an der Organisation

HPE hat bekanntlich Grosses vor: Rund 1,5 Milliarden Dollar will der Konzern im Rahmen des gigantischen Programms HPE Next in den nächsten drei Jahren einsparen. Einige Umstellungen auf höchster Managementebene wurden bereits im September bekannt. Im selben Monat sickerte durch, dassHPE rund 5000 der etwa 50'000 Mitarbeiter entlassen will . Am HPE Securities Analyst Meeting von letzter Woche hat der Konzern nun Details zum Programm bekannt gegeben. Lesen sie den Hintergrundartikel auf inside-channels.ch . (ts)