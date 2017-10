Getyourguide setzt verstärkt auf Standort Zürich

In den kommenden Tagen sollen 20 Informatiker aus den Bereichen Software-Entwicklung, Produktdesign und Machine-Learning für das Startup Getyourguide in der Zürcher Innenstadt die Arbeit aufnehmen. Doch der Plattformanbieter für Reisebuchungen hat mehr vor: In den nächsten Jahren soll die Zürcher Belegschaft auf 50 bis 60 Personen steigen. Dies sagte CEO Johannes Reck in der Papierausgabe der 'Handelszeitung.' Derzeit sucht Getyourguide auf seiner Website für Zürich einen Frontend Engineer, einen Senior DevOps Engineer sowie einen Staff DevOps Engineer.Dabei hatte sich das 2008 gegründete Startup seit 2011 grossteilig nachBerlin orientiert, wo heute laut der Wirtschaftszeitung rund 380 der etwa 450 Mitarbeitenden tätig sind. Günstigere Arbeitskräfte und ein ergiebigerer Arbeitsmarkt hätten damals für die Verlagerung gesorgt. Auch heute liegt das Hauptaugenmerk in Berlin, wo derzeit 33 Stellen vakant sind. Aber das Lohnniveau sei markant gestiegen und der Arbeitsmarkt sei wie leergefegt, so Reck.Über die Plattform von Getyourguide kann man derzeit fast 31'000 Aktivitäten an über 7000 Reisezielen buchen. Das Unternehmen setzt laut 'Handelszeitung' um die 500 Millionen Dollar um und wird mit etwa 400 Millionen Dollar bewertet. (ts)