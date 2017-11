Grosse Studie zeichnet differenziert-rosiges Bild der Schweizer Software-Industrie

Höchste EBIT-Marge erzielen die Consulter

Bei der EBIT-Marge führen ebenfalls die Consulting-Firmen die Rangliste in der Schweizer Software-Industrie an. 11,5 Prozent beträgt diese, während sie bei den Technologie- und Service-Providern bei nur gerade 5,7 Prozent liegt. Auch die Hersteller von Standard-Software (inklusive Software-as-a-Service) weisen eine relativ tiefe EBIT-Marge auf. Dies liege aber unter anderem auch an den hohen Ausgaben in Forschung und Entwicklung (F&E), erklärt Autor Huber. Das diese bei den Softwareschmieden erheblich sind, sieht man in der übernächsten Grafik.