Riesen-RZ am Genfersee füllt sich langsam

Vor einem halben Jahr öffnete am Genfersee das grösste RZ der Schweiz seine Pforten. Die Schweizer Firma Save Host bietet hier insgesamt 14'400 Quadratmeter und eine Anschlussleistung von 40 MVA. Dereinst könnten hier 3600 Racks installiert werden.Momentan habe man sechs Kunden im neuen RZ, erklärt Faiz Tandon, Mitgründer von Save Host, auf Anfragevon inside-channels.ch: Zwei grosse Banken, eine Industriegruppe, zwei IT-Integratoren sowie eine Schule. In der ersten Phase wolle man 2000 Quadratmeter vermieten und gehe davon aus, dass man bis im ersten Quartal 2018 rund 800 Quadratmeter an den Mann gebracht haben wird.Zum Gerücht, Save Host führe Gespräche mit AWS, sagte Tadon nur: "Wir diskutieren mit vielen der Grossen". (ts)