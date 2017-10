Twint freut sich über die 500'000. registrierte Kundin

Die 500'000. Nutzerin erhielt eine Gutschrift von 500 Franken auf ihr Twint-Konto. Rechts: Twint-Marketingchef Michael Hügli.

Die Zahl der registrierten Twint-Nutzer ist auf 500'000 geklettert, wie der Mobile-Payment-Anbieter mitteilt. Im Juli 2017 zählte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge 375'000 registrierte Kunden . Aktuell kämen jeden Tag 1200 neue User hinzu, wie es in der Mitteilung weiter heisst, und man stelle ein "stetiges Wachstum bei den Transaktionen fest".Der durchschnittlicheTwint-Nutzer sei zwischen 30 und 45 Jahre alt und lebe in urbanen Gebieten. Bei Schweizer Online-Händlern würden vier bis sechs Prozent der Zahlungen über Twint abgewickelt, so CEO Thierry Kneissler in der Mitteilung.Konkrete Zahlen zur Nutzung im Detailhandel gibt das Unternehmen nicht bekannt, aber mit Twint würde drei Mal häufiger bezahlt wie mit allen anderen Mobile-Payment-Lösungen zusammen. (kjo)