St. Gallens Bildungs­offensive steht plötzlich in der Kritik

In der Diskussion waren alle dafür, doch bei der Umsetzung hapert es: In der Vernehmlassung wird St. Gallens IT-Bildungsoffensive von allen Seiten bemängelt.

Kritiker aus allen Lagern

Während acht Jahren will die St. Galler Regierung insgesamt rund 75 Millionen Franken in eine IT-Bildungsoffensive investieren . Der Auftrag dazu geht auf eine Motion von CVP-GLP, FDP und SVP zurück, die im April 2016 eingereicht wurde und in der Septembersession 2016 einmütig wie selten vom Kantonsrat bestehen. Sie fördert insbesondere die MINT-Kompetenzen" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik).Im Oktober 2016 hat dann die Regierung einen Projektauftrag zur Vorbereitung der Erfüllung des Motionsauftrags erteilt und ein Jahr später, Anfang September 2017, die Vernehmlassung gestartet, die soeben endete. Geplant ist, den Kreditbeschluss danach gutzuheissen.Darin heisst es, die "Regierung wird eingeladen, dem Kantonsrat eine Vorlage für eine befristete, gesonderteFinanzierung einer kantonalen IT-Bildungsoffensive zu unterbreiten." Die Offensive unterstütze Wirtschaft und Gesellschaft, die Chancen der rasant fortschreitenden Digitalisierung zu nutzen und deren Herausforderungen zu meistern.Ob der Zeitplan zu halten sein wird, muss sich noch weisen. Denn bereits jetzt hagelt es Kritik von allen Seiten. Wie das 'St. Galler Tagblatt' schreibt, ist aus Sicht der SVP die Vorlage zu akademisch, während die Berufsbildung vernachlässigt werde. "Drei Viertel der Jugendlichen in unserem Kanton machen eine Berufslehre", sagt SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen dem Blatt. Gleichwohl sei dieser Bereich im Entwurf der IT-Offensive völlig verloren gegangen.Nicht anders sieht man es bei der FDP, die bemängelt, dem dualen Bildungssystem werde zu wenig Rechnung getragen. Der Offensive fehle ein Fokus auf Berufsbildung und Sekundarstufe I, heisst es bei der Partei. Während die Regierung mit der Vorlage primär neue Forschungsinstitute zu schaffen plant, will die FDP, dass vor allem in Ausbildung investiert wird, schreibt das 'St. Galler Tagblatt'.Dort heisst es weiter, dass nicht nur Bürgerliche sondern auch die Linke anmahnt, dass die Massnahmen der IT-Offensive in den Schulzimmern spürbar sein müssen. "Die Regierung hat zu wenig transparent aufgezeigt, wie beispielsweise der Wissenstransfer von der Pädagogischen Hochschule zu den Lehrerinnen und Lehrern stattfinden soll", lässt sich denn SP-Kantonsrat Daniel Baumgartner zitieren. Statt zu versuchen, in der digitalen Bildung das Rad neu zu erfinden, sollte der Kanton auf die Kompetenzen anderer Hochschulen ausserhalb des Kantons zurückgreifen, so Baumgartner.Dass eine unabhängige Sicht ausserkantonaler Institutionen und erfolgreicher IT-Unternehmen fehlt, kritisiert auch die FDP. Es scheine, dass vor allem jene Stellen die Massnahmen ausgearbeitet hätten, die später für deren Umsetzung zuständig wären. Dass St.Gallen mit anderen Kantonen beispielsweise beim Aufbau digitaler Lehrmittel kooperiert, fordert mit der CVP auch der dritte der ursprünglichen Motionäre.Zunächst ist nun abzuwarten, wie die Regierung mit der Kritik umgehen wird. Voraussichtlich im Februar soll jedenfalls dem Kantonsparlament eine überarbeitete Vorlage zur Beratung vorliegen. (vri)