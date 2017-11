Cisco motzt Video­konferenz-System mit digitalem Assistenten auf

(Interessenbindung: Der Autor wurde von Cisco an die Partnerkonferenz in Dallas eingeladen.)

Cisco kündigte gestern Nachmittag in Dallas einen KI-gesteuerten digitalen Assistenten für das Videokonferenz-System Spark an. Der "Cisco Spark Assistant" soll zuerst in dem ebenfalls an der Partnerkonferenz angekündigten neuen Videokonferenz-System Cisco Spark Room 70 eingesetzt werden können. Er wird Teil der Videokonferenzsysteme sein und nichts zusätzlich kosten.Der digitale Assistent sei der erste Siri- oder Alexa-ähnliche Bot, der in einem Business-System eingesetzt werde, so Cisco GM des Applications-Business Rowan Trollope hier in Dallas an einer Pressekonferenz.Der "Spark Assistant" kann Videokonferenzen organisieren, neue Teilnehmer begrüssen und ähnliche bisher von Menschen ausgeführte Arbeiten erledigen. Er soll künftigin alle Videokonferenz-Systeme von Cisco integriert werden.Gemäss Cisco baut der digitale Assistent auf Technologie der Firma MindMeld auf, die Cisco dieses Jahr übernommen hat. Bis Ende 2018 soll der Assistent neben Englisch weitere Sprachen erkennen. Welche das sein werden, konnte Tim Tuttle noch nicht sagen. "Wir werden ihn mit Schweizerdeutsch ausrüsten, wenn die Kunden das wollen", sagte der CTO Cognitive Collaboration mit einem leichten Lächeln an der frühmorgendlichen Pressekonferenz.Gelächter erntete die Frage, was passiert, wenn jemand versucht, Siri mit dem Spark-Assistenen kommunizieren zu lassen. (hc, Dallas)