Lucy hat neue Partner in Indien und Südamerika

Der Schweizer Anbieter von Cyber-Security-Produkten Lucy hat in den vergangenen Monaten internationale Kunden und Partner gewonnen. Genannt wird die Deutsche Bahn als namhafter Grosskunde.Mit Pentest SAP aus Chile habe man ausserdem einen Partner in Südamerika ernannt. "Das Team hat in den letzten Monaten ein erstaunliches Knowhow rund um unseren Lucy Server aufgebaut. Dadurch können endlich spanischsprachige Kunden auf lokale Unterstützung zurückgreifen, was gemäss unserer Erfahrung ein wichtiger Erfolgsfaktor für südamerikanische Geschäftstätigkeitist", kommentiert Gründer Oliver Münchow die Partnerschaft.Wie das Unternehmen weiter mitteilt, verzeichne man auch in Indien Erfolge. Die Firma Irisk Assurance sei der erste Partner auf dem Subkontinent. Man arbeite bereits seit längerem mit Irisk zusammen un nun habe man die Kooperation mit einer Zertifizierung gefestigt.Lucy, mit Hauptsitz in Thalwil, zählt eigenen Angaben zufolge Kunden in 50 Ländern. Das Produkt Lucy-Server ermögliche es Unternehmen Cyberangriff-Simulationen für Testzwecke realisieren zu können. (kjo)