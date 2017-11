Crealogix bringt eigenen Schweizer QR-Code-Reader heraus

Crealogix reagiert auf die Einführung des "Swiss QR Codes" mit einem eigenen QR-Code-Belegleser namens "PayEye". Dies meldet das Unternehmen.Der Belegleser nimmt vorweg, dass mit Beginn des Jahres 2019 der neue Einzahlungsschein eingeführt wird, der einen QR-Code samt Schweizer Kreuz enthält und die aktuellen Einzahlungsscheine ablösen soll. Alle für die Zahlung relevanten Informationen sind künftig in diesem "Swiss QR Code" enthalten und mit dem Crealogix-Leser könne man diese Daten sicher in die eigene Kreditorensoftware beziehungsweise ins E-Banking einlesen."PayEye" ist laut Crealogix komplett in der Schweiz entwickelt worden und scanne und kontrolliere die Zahlungsinformationen im Swiss QR Code, dazu ESR Codierzeilen und IBAN-Kontonummern. Manverspricht dabei "ausschliessliche Weiterverarbeitung von korrekten Codes".Der Scanner ist kabellos, läuft via Wi-Fi, Bluetooth und USB und wird für jedermann ab Frühling 2018 in Windows- und MacOS-kompatiblen Versionen erhältlich sein. Er sei für mehr als 300 E-Banking-Apps und Finanzsoftwares vorkonfiguriert.Bezogen werden könne "PayEye" bei Banken, im Fachhandel und im Online-Shop von Crealogix selbst. Der Reader ist für kleinere Rechnungsvolumen gedacht, für grössere Volumina verweist der Anbieter auf seinen QR GiroMat, der ebenfalls eine QR-Applikation erhalten wird. Diese ist als Betaversion und nur auf Anfrage erhältlich.Zusätzlich biete man "Softwarepartnern eine Schnittstellen-Spezifikation für QR-Belegleser", so Crealogix. (mag)