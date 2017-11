Tor-Browser: Lücke kann IP-Adresse von Usern offenlegen

Auch der Tor-Browser ist nicht 100 Prozent fehlerfrei und sicher. Am Freitag wurde ein Notfall-Update veröffentlicht, das macOS- und Linux-User interessieren muss. Aber nicht Windows-User, denn sie seien nicht betroffen, ebensowenig der im Alpha-Teststadium befindliche Tor-Browser mit Sandboxing.Wegen eines Firefox-Bugs legen die beiden betroffenen 7.0.8-Versionen unter gewisen Umständen die reale IP-Adresse der Nutzer offen und die Anonymität ist entsprechend dahin. "Wir sehen nicht, dass die Lücke ausgenutzt wurde", so dasTor-Project-Statement.Nachdem zuerst ein Workaround publiziert wurde, ist nun laut den Verantwortlichen im Alpha Channel der Tor Browser 7.5a7 , ein Bugfix Release verfügbar Die Lücke wurde von Filippo Cavallarin, CEO der italienischen Security-Firma We Are Segment, entdeckt und gemeldet. In einem Blogpost finden sich die Hintergründe . (mag)