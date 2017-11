Intel und AMD bauen gemeinsamen Chip

Intel und AMD haben einen gemeinsamen Chip angekündigt, der einen Core-Prozessor von Intel und eine GPU von AMD umfassen soll. Zudem wird ein High-Bandwidth-Speicher (HMD2) verbaut. Im Chip der achten Generation von Intels Prozessorenreihe soll ausserdem eine neue Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) zum Einsatz kommen. In dieser Kombination soll der Chip nicht nur hohe Leistung erbringen sondern auch kompakter gebaut und energiesparendereingesetzt werden können, verspricht Intel in einer Mitteilung.Zum Einsatz sollen die neuen Prozessoren vor allem im Gaming-Bereich kommen. Sie würden in dünne Gaming-Laptops, 2-in-1-Tablets und kleine Desktoprechner integriert. Die Spezifikationen der "High-Performance-CPU" wurden noch nicht bekannt gegeben.Mit der Kollaboration dürften die beiden Hersteller versuchen, dem Konkurrenten Nvidia Marktanteile streitig zu machen. (ts)