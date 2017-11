Uni Lugano lanciert Studiengang "Künst­liche Intelligenz"

KI-Revolutionär

als Dozent

An der Universität Lugano hat mit Beginn des Herbstsemesters ein neuer Studiengang in Künstlicher Intelligenz (KI) begonnen. Er ist die Konsequenz eines hochentwickelten KI-Pools in der italienischen Schweiz. Weithin unbemerkt vom allgemeinen Publikum hat sich das Tessin in den letzten Jahrzehnten zu einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für KI entwickelt.Um künftig genügend Spezialisten dieses Wissenschaftszweiges für Forschung und Entwicklung rekrutieren zu können, initiierte die Universität Lugano deshalb einen neuen Masterstudiengang in Künstlicher Intelligenz. Ein gutes Dutzend Studenten hat die Chance wahrgenommen.Eine zentrale Figur des Tessiner KI-Forschungszentrums ist Professor Jürgen Schmidhuber. Er ist wissenschaftlicher Direktor des in Manno TI angesiedelten Schweizer Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz IDSIA und Dozent des Masterstudiengangs.Schmidhuber ist vielfach für seine Arbeit und Forschung ausgezeichnet worden . Seine tiefen neuronalen Netzwerke stecken in drei Milliarden Smartphones und werden täglich ebenso milliardenfach genützt. Facebook, Google, Apple und Amazon wären nicht so weit gekommen ohne seine Forschungsergebnisse. (kjo/sda)