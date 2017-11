Hausmitteilung: Beschaffen leicht gemacht

Wir haben jetzt mehr Gryps.

Wir sind Gryps

Beschaffungsprojekte, die nicht zum Kerngeschäft einer Firma gehören, können ganz schön mühsam sein. Man verbraucht enorm viel Zeit damit, potentielle Lieferanten oder Dienstleister zu suchen, mit ihnen zu sprechen, Referenzen einzuholen und Offerten zu vergleichen.Die beiden ehemaligen IBM-Managerinnen Gaby Stäheli und Priska Schoch haben das Thema vor sieben Jahren angepackt und das Offertenportal Gryps.ch aufgebaut. Firmen können bei Gryps.ch ihre Beschaffungs-Projekte, ob es um ICT, Beratung, Versicherungen oder Büromöbel geht, online definieren. Sie werden dann mit drei passenden Offerten versorgt.Von reinen Online-Verzeichnissen halten wir nicht viel. Warum soll Gryps besser sein als Google? Die Lösung des Rapperswiler Nicht-mehr-ganz-Startups ist raffiniert, dennsie kombiniert menschliche Intelligenz und Erfahrung mit Web-Technologie. Jede Offertanfrage wird überprüft und die Gryps-Mitarbeitenden fragen in jedem Fall bei dem oder der Verantwortlichen nach. Erst damit vereinfacht Gryps den Beschaffungsprozess wirklich, denn so stellt man sicher, dass das Projekt sinnvoll definiert ist und die Offerten den Bedürfnissen entsprechen.Seit gestern bieten wir die Dienstleistungen von Gryps.ch direkt auf inside-it.ch unseren Leserinnen und Lesern an. Probieren Sie es aus!Unseren Werbekunden bieten wir zudem mit Gryps die Möglichkeit, sehr gezielt Werbung auf der Beschaffungsplattform zu schalten. Wir vermarkten die attraktiven Flächen im ICT-Bereich exklusiv. (Christoph Hugenschmidt)