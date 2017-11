"Smart ICT": Swisscom will KMUs mit Komplett-IT versorgen

Swisscom dominiert den Telekommunikationsmarkt in der Schweiz, sei es im Privatkunden-, KMU- oder Grossfirmen-Segement. Nun will der staatsnahe Betrieb auch im KMU-Markt für ICT-Dienstleistungen, der heute noch von vielen kleinen und mittelgrossen Spezialisten beherrscht wird, Fuss fassen.Heute lancierte Swisscom an einem Medienanlass in Zürich "Smart ICT". Unter dem Namen wird ein ganzes Bündel von ICT-Diensten für KMU vermarket. Inbegriffen sind lokale Netzwerke, die Verknüpfung von Standorten, IT-Security, PCs und Noteoboks, eine kompette Kommunikationslösung inklusive einer virtuellen Telefonanlage sowie natürlich PC- und Server-Software von Microsoft.Dies alles wird pro Arbeitsplatz und Monat abgerechnet. Die Preise beginnen bei 140 Franken pro Monat. Dies sei etwas zwanzig Prozent weniger als die klassische Beschaffung von ICT-Infrastruktur und Services, sagte heute Swisscom-Chef-ProduktmanagerReto Baschera an einem Medienevent.In "Smart ICT" nicht inbegriffen ist die für KMU entscheidende, branchenspezifische Business-Software, wie es sie vielen hundert Ausprägungen gibt. Swisscom verknpüft allerdings einige verbreitete Lösungen mit der Kommunikationssoftware. Damit wird man zum Beispiel direkt aus den KMU-Lösungen von Sage, Abacus oder Bexio heraus ein Telefongespräch starten oder eine Mail versenden können.Es ist nicht das erste Mal, dass Swisscom versucht, mit Cloud-Lösungen im KMU-Markt Fuss zu fassen. 2012 lancierte der Ex-Monopolist "KMU Business World" scheiterte damit aber , wenn auch von der Öffentlichkeit wenig bemerkt. (hc)Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht über "Smart ICT" auf inside-channels.ch.