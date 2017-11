Berner Spitalgruppe STS ernennt neuen CIO

Die Simmental-Thun-Saanenland-Spitalgruppe STS hat einen neuen CIO und damit ein neues GL-Mitglied ernannt. Klaus Späth wird seine neue Stelle Anfang 2018 antreten.Mit seinem Eintritt in die Geschäftsleitung wolle man der fortschreitenden Digitalisierung und dem hohen Stellenwert der Informatik Rechnung tragen, heisst es in einer Mitteilung des Spitalzentrums. Big Data, Cyber-Angriffe, elektronisches Patientendossier, Datenschutz und IT-Sicherheit zählen zu den Aufgaben, die auf ihn zukommen.Derlangjährige Leiter ICT, Ueli Dummermuth, lässt sich per Februar 2018 pensionieren, wie aus seinem Xing-Profil hervorgeht.Späth hatte in seiner fast 30-jährigen Laufbahn verschiedene leitende Positionen inne. Erfahrung im Gesundheitswesen sammelte der 52-Jährige laut Mitteilung ab 2012 im Uniklinikum Ulm, zuerst als Leiter IT-Infrastruktur und die vergangenen Monate als interimistischer CIO.Zur STS AG gehören die Spitäler Thun und Zweisimmen. Das Unternehmen zählt rund 1800 Mitarbeitende. (kjo)