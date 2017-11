Die beste App im Lande heisst 2017 "Go!"

Die Goldprämierten nach Kategorien

Innovation: Meteo Schweiz für die gleichnamige App

Design: Weisse Arena Gruppe mit Inside Laax

User Experience: GBV Services mit Wetter Alarm

Functionality: Universität St. Gallen mit Bux

Business: Weisse Arena Gruppe mit Inside Laax

Campaigns: EWZ mit ewz-on

Enterprise: Sherpany mit Sherpany Boardroom 3

Games: EWZ mit ewz-on

(Spezial-Kategorie) Augmented and Virtual Reality: Universität St. Gallen mit Bux

Im Zentrum Zürichs ging gestern die fünfte Ausgabe der Best of Swiss Apps Awards (BOSA) über die Bühne. Die 60-köpfige Jury hatte Eingaben von 138 Bewerbern in den neun Kategorien Innovation, Design, User Experience (Usability), Functionality, Business, Campaigns, Enterprise und Games zu bewerten. 31 Apps schafften es auf die Shortlist und sieben von ihnen in die Masterauswahl.Am Ende wurden 23 Apps ausgezeichnet, wobei allein neun Goldmedaillen vergeben wurden, wie die Veranstalter mitteilen. An den Gesamtsieger, bei dessen Wahl auch die über 300 Gäste involviert waren, wurde zudem der Titel "Master of Swiss Apps" vergeben.Für diesen Publikumspreis gab es diesmal sieben Bewerber. Er ging an die Schweizer Uber-Variante "Go! So einfach geht Taxi" . Die Jury sprach der Go-App allerdings nur zwei Silber- und zwei Bronzeauszeichnungen in den neun Kategorien zu.Als Spitzenreiter aller Kategorien beendeten hingegen die App "Inside Laax",ein Gästeführer der Ostschweizer Tourismusregion, sowie Zürichs literarischer Stadtführer "Bux" und "ewz-on", eine Zeitreise durch die Geschichte der Elektrizität, das Rennen.Entwickelt hat die Tourismus-App die Weisse Arena Gruppe mit Inside Labs und nahm dafür zweimal Gold und einmal Silber mit nach Hause. Die App Inside Laax sei im Bereich Tourismus der Benchmark, schreiben die Veranstalter der Prämierung.Ebenfalls je zwei Gold- und Silberplaketten holte sich die Universität St. Gallen für die von dreipol umgesetzte Bux-App. Die Anwendung überzeugte die Jury besonders wegen der multimedialen Inhalte mit Augmented-Reality-Features, 360-Grad-Videos und Hörbuchpassagen, wie es heisst.Zu den Besten dieses Jahres gehört mit zweimal Gold schliesslich noch die vom EWZ initiierte und von Staay umgesetzte App ewz-on. Herausgestrichen wird hier, dass zur Erzählung der Elektrifizierungshistorie auch sechs Minigames zum Einsatz kommen.Die Liste aller Gewinner kann hier eingesehen werden. (vri)