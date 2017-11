Award für Open-Banking-Ansatz der "Hypi Lenzburg"

Gestern Abend wurden in Frankfurt am Main die Euro-Finance-Tech-Awards vergeben. Zu den Gewinnern gehört die Hypothekarbank Lenzburg zusammen mit dem Münchner Fintech Ndgit. Gemeinsam haben die Unternehmen ein Open-Banking-Projekt umgesetzt, womit sie eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Kooperation zwischen Bank / Fintech" erhielten.Im Frühjahr hat die "Hypi Lenzburg" bekannt gegeben, dass sie das Kernbankensystem Finstar für Fintech-Angebote öffnet Zum Einsatz kommt eine Schnittstellenplattform von Ndgit. Es handle sich um das erste Open Banking in der Schweiz und um eine PSD2-ähnliche Bankenlösung. "Mit diesem innovativen Konzept leisten die beiden Unternehmen wahre Pionierarbeit", wird ein Jurymitglied in einer Mitteilung der Bank zitiert.In der selben Kategorie wurden der Versicherungsmanager Clark und der Blockchain-Spezialist Quantoz ausgezeichnet. (kjo)