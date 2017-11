Tether-Diebstahl lässt Bitcoin-Kurs schwächeln

Die Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstag von einem Diebstahl bei einem Anbieter einer konkurrierenden digitalen Währung belastet worden. In der Nacht auf Dienstag fiel der Bitcoin-Kurs zeitweise um rund fünf Prozent auf knapp 7800 US-Dollar.Auslöser war eine Mitteilung des Anbieters der Digitalwährung Tether, wonach infolge eines Hackerangriffs 31 Millionen US-Dollar aus dem System entwendet worden seien . Bis Vormittag erholte sich der Bitcoin etwas und notiert aktuell wieder über der Marke von 8000 Dollar.Starke Kursschwankungen von fünf Prozent oder mehr an einem Tag sind bei Digitalwährungen eher die Regel als die Ausnahme. Diesist auch einer der Hauptkritikpunkte, die Gegner von Kryptowährungen anführen. Sie argumentieren, als Währung seien die Digitaldevisen wegen der starken Kursschwankungen nicht zu betrachten, vielmehr als Spekulationsobjekt. Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass Digitalwährungen unsicher seien. Diebstähle wie der bei Tether, die immer wieder vorkommen, bestärken diese Sichtweise.Tether verwendet ein etwas anderes Konzept als die bekannteste Kryptowährung Bitcoin. Tether ist eins zu eins an den amerikanischen Dollar gebunden. Laut Coinmarketcap, eine Plattform die Marktkapitalisierung und damit die Relevanz von Digitalwährungen berechnet, steht Tether derzeit an neunzehnter Position aller Kryptowährungen. (sda/kjo)