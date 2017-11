Nidwaldner Kantonalbank setzt intern auf Appway

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat ein digitales Onboarding für Neukunden aufgegleist, das derzeit nur für Privatkunden gilt und nur intern eingesetzt wird. Es begleite die Bankmitarbeiter "bei der Qualifikation und der Aufnahme von Neukunden vom ersten Kundenkontakt bis hin zur Kontoeröffnung", heisst es in einer Mitteilung.Im Hintergrund läuft die Plattform der Zürcher Software-Schmiede Appway, die von Hans Peter Wolf gegründet wurde. Die Plattform biete den rund 50 Kundenberatern inklusive dem Backoffice einen strukturierten, auf die Bedürfnisse der NKB zugeschnittenen Prozess. Konkrete Geschäftsregeln würden all diejenigen Daten und Dokumente, die für das zügige Onboarding erforderlich sind, definieren.Die NKB will damit seine betriebliche Effizienz verbessern, weil die Prozessautomatisierung Doppelspurigkeiten bei der Dateneingabe vermeide, erklärt der NKB-VerantwortlicheHugo Berlinger gegenüber inside-it.ch. Damit habe man zwar auch die Grundlagen für ein online-Onboarding geschaffen, das sei aber derzeit nicht geplant, wie Berlinger anfügt. Als kleine Kantonalbank habe man vielmehr den Fokus im direkten Kundenkontakt verbessern wollen.So habe man auch die Komplexität der zunehmenden Regulierung zur Bekämpfung von Geldwäscherei reduzieren und entsprechende Prozesse weitgehend automatisieren können. Der Berater konzentriere sich mit der Appway-Lösung stärker als bisher auf die Kunden, indem der Prozess ihn durch die notwendigen Schritte führt, wobei alle gesetzlichen Belange berücksichtigt würden, heisst es bei der Bank.Vorteilhaft sei dabei, dass auch künftige regulatorische Anforderungen "nahtlos, dynamisch und mit minimalem Aufwand in den einmal definierten Workflow integriert" werden könnten. Zudem erlaube die Flexibilität der Appway-Plattform, weitere Prozesse zu digitalisieren. (vri)