VMware distanziert sich von Microsoft

Diese Woche kündigte Microsoft an, man könne in Zukunft Workloads in einem kompletten VMware-Software-Stack in der Azure Cloud betreiben. Microsoft nennt das Angebot "VMware virtualization on Azure".VMware distanziert sich nun von dem Angebot. Der Virtualisierungsmarktführer will offensichtlich nichts damit zu tun haben. "This offering has been developed independent of VMware, and is neither certified nor supported by VMware", schreibt VMwares Produktverantwortlicher Ajay Patel in einem Blogbeitrag. In Deutsch: "Das Angebot wurde unabhängig von VMware entwickelt und ist weder von VMware zertifiziert noch wird es unterstützt."Microsoft hat erwähnt, man habe das Angebot zusammen mit einem VMware-Partner entwickelt. Patel seinerseits betont nun, der betreffende Partner sei unbekannt. VMware empfehle Kunden nicht, den VMware-Stack auf Azure zu betreiben und unterstütze sie dabei auch nicht.Ganz anders sei dies mit AWS, IBM und anderen Partnern wie OVH und Rackspace. Man habe VMware Cloud on AWS und IBM Cloud for VMware Solutions mit den jeweiligen Anbietern zusammen entwickelt. (hc)