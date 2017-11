Private Unternehmen dürfen sich im Innovations­park Dübendorf ansiedeln

Am Rande des Flugplatzes Dübendorf soll ein neues Industrie- und Gewerbeareal entstehen. In diesem Quartier, das an den Innovationspark Dübendorf angeschlossen ist, sollen sich auch private Unternehmen ansiedeln dürfen. Am Sonntag hat das Stimmvolk in Dübendorf der dafür nötigen Umzonung zugestimmt.Noch liegt der nördliche Rand des Flugplatzes in einer Zone für öffentliche Bauten. Damit kann der Innovationspark die Hangars den Hochschulen zur Verfügung stellen. Nun soll aber ein Raum entstehen, in dem die Hochschulennahe mit Unternehmen oder Startups zusammenarbeiten können.Im Juli stimmte bereits der Dübendorfer Gemeinderat laut 'NZZ' mit 22 gegen 14 Stimmen bereits dieser Änderung zu und das Parlament habe die freiwillige Unterstellung unter die Volksabstimmung abgelehnt. Unter der Federführung der SVP wurde das Referendum ergriffen, um zu verhindern, dass sich private Unternehmen am Rande des Flugplatzes ansiedeln können. 58 Prozent der Dübendorfer Stimmberechtigen haben nun aber für das Gewerbequatier gestimmt. (kjo)